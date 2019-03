Minister ontvangt nieuw magazine over toerisme in Suriname

PARAMARIBO, 17 mrt – Het stimuleren van het toerisme in Suriname heeft een hoge prioriteit bij de regering. Samen met de private sector kan het toerisme naar een hoger niveau worden getild. Diverse ondernemers zijn op verschillende manieren hiermee bezig.

Zo heeft dhr. Freddy Abdoelrahim het initiatief genomen een nieuw magazine over Suriname te ontwikkelen, het ‘I love Su’ magazine, dat in Nederland wordt uitgegeven. Met dit blad wil Abdoelrahim het toerisme in Suriname in Nederland, België en Duitsland promoten.

Afgelopen donderdag 14 maart heeft minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) de eerste editie uit handen van Abdoelrahim ontvangen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst op het ministerie. Deze eerste editie is gratis te verkrijgen en is te vinden bij de visumafdeling op Schiphol en bij 300 vaste distributiepunten, zoals toko’s in heel Nederland.

Omdat de kosten voor het maken van het magazine vrij hoog zijn, voert Abdoelrahim gesprekken met bedrijven en organisaties uit de toeristische sector om door het plaatsen van advertenties bij te dragen in de kosten. Daarnaast wil de uitgever kleine ondernemers die zich positief profileren, ondersteunen door gratis reclame te mogen maken in het blad. Het ministerie van HI&T krijgt de kans om tien pagina’s in het blad te vullen met artikelen over Suriname.

De tweede editie van het ‘I love Su’ Magazine zal op 25 april 2019 in België worden uitgegeven en de derde editie in Duitsland. Abdoelrahim hoopt dat er samengewerkt kan worden om de kosten te drukken, waardoor dit magazine nog meer toeristen kan bereiken waardoor Suriname meer bekendheid zal krijgen.