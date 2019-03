Vriendengroep ‘Himmat’ stuurt voor de 15e keer container naar Suriname

PARAMARIBO/DEN HAAG, 16 mrt – De uit Nederland afkomstige vriendengroep ‘Himmat’ is donderdag jl. met 32 man in Suriname aangekomen. De groep heeft voor de vijftiende keer een 40 voet container met hulpgoederen naar Suriname gestuurd. Het Surinaamse ministerie van Financiën heeft wederom ontheffing van invoerrechten verleend. De goederen in het kader van dit steeds terugkerend project zijn reeds uitgeladen en men is met de verdeling begonnen.

Vele sportverenigingen, behoeftige personen, instellingen en scholen zijn landelijk vooraf in kaart gebracht en zullen in aanmerking komen voor rolatoren, rolstoelen, schoolbenodigdheden, ouderenzorgbedden en meer. VG Himmat heeft in de afgelopen jaren ondersteund door Stg. OHM Suriname een sterk netwerk van personen en organisaties leren kennen die behulpzaam zijn bij de invoer, opslag en distributie van deze hulpgoederen.

Behalve het nobel sociaal-sevawerk zal de vriendengroep enkele vriendschappelijke veteranen voetbalwedstrijden spelen. Bezoeken aan Calcutta, Saramacca en het toeristisch oord Merimi in Brokopondo staan ook op het programma. Zondag 17 maart zullen zij tijdens de Holi Cautal Milan te Sport Complex Kwatta ook donaties doen. Senioren burgers en kindertehuizen zullen worden voorzien van lekker eten, muziek, dans en zang. Dit groots project is tot stand gekomen in samenwerkingsverband met de OHM, Lions Club Kwatta, Yuva dal, CUS en Sportcomplex Kwatta.