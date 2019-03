Nederlandse toer van Zanger Powl Ameraali uit Suriname vandaag van start

AMSTERDAM, 16 mrt – Vandaag, zaterdag 16 maart, gaat de nu al legendarische Nederlandse toer van de bekende Surinaamse zanger Powl Ameraali van start. De eerste uitverkochte show van de zogenoemde ‘Lobi Firi Prisiri’ toer vindt zaterdagavond plaats in het Bijlmerpark Theater te Amsterdam. Inmiddels zijn de 3 shows in Amsterdam reeds uitverkocht. De laatste kaarten voor Den Haag en Rotterdam gaan ook heel snel.

Pokuman Powl Ameraali zit al langer dan 35 jaar in de Surinaamse showbizz. Als voorzanger bij de formatie ‘Century’ verwierf hij bekendheid als vertolker van bekende Suripop nummers zoals ‘Gi Yu Wawan’, ‘Safri’ en ‘Ef A Kan’. Hij ontpopte zich ook als tekstschrijver met nummers als ‘Switi Firi’, ‘SO’ en ‘Tamara’.

Met zijn voorkeur voor het zingen in Sranan Tongo uit hij zijn liefde voor Suriname. Door zijn grote passie voor muziek schrijft en zingt hij ook in het Nederlands en Engels, zoals te horen op de nummers ‘Met Jou Is Alles Anders’ en ’NoBody Moves Like You’.

Ben je een Suripop fan of een liefhebber van romantische en vrolijke muziek? Mis dit dan niet en kom genieten van het “Lobi Firi Prisiri Concert” van Powl Ameerali met special guests Edje Rust, Aidah Amatsetam & Ulrike Westfa met live band onder begeleiding van Soeshiel Sharma.

SHOWS:

16 maart – Bijlmer Parktheater, Amsterdam – uitverkocht

23 maart – Theater De Meervaart, Amsterdam – uitverkocht

24 maart – Theater De Meervaart, Amsterdam – uitverkocht

30 maart – Het Nationale Theater/Koninklijke Schouwburg, Den Haag – bestel

31 maart – Theater Zuidplein, Rotterdam – bestel