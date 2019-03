Minister BiZa in Suriname veroordeelt aanslagen Nieuw-Zeeland

PARAMARIBO – De Surinaamse minister Noersalim van Binnenlandse Zaken, heeft de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland die vrijdag 15 maart aan zeker 49 mensen het leven hebben gekost, met klem afgekeurd. Minister Faizal Mohamed Mike Noersalim, zelf ook moslim, vindt het triest dat mogelijk op grond van hun religie de slachtoffers om het leven zijn gebracht.

Het gaat om de grootste terroristische aanslag op moslims in het Westen. De dader van de aanslagen is de 28-jarige Australische staatsburger Brenton Tarrant (foto). Hij streamde een van de aanslagen ook live op Facebook. Na een uur verwijderde Facebook de video, maar toen was het filmpje al verspreid naar talloze andere websites. Tarrant werd na de aanslagen gearresteerd.



Kort na de aanslagen sprak minister-president Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland haar afschuw over de extremistische terreurdaad uit, gevolgd door de insluitende woorden richting haar getroffen moslimmedeburgers: ‘New Zealand is their home – they are us.’

“Het is erg triest. We mogen de almachtige danken dat wij ondanks verschillen in religieuze opvattingen in Suriname toch van een harmonieuze samenleving kunnen praten. Jammergenoeg is dat in andere landen niet het geval. Ik keur het ten zeerste af”, aldus Noersalim tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd.

Ook de Caricom is geschokt en ontsteld door de gruwelijke aanslagen. “Caricom veroordeelt in de sterkst mogelijke bewoordingen deze beestachtige terroristische daad gepleegd ingebedshuizen, waar mensen normaal gesproken geborgenheid en vrede zouden moeten vinden. Geen enkele ideologie of filosofie kan zulke gruwelijke daden rechtvaardigen”, stelt de regionale organisatie.