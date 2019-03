Suriname stapt snel over op elektronische visa en toeristenkaarten

PARAMARIBO, 15 mrt – Suriname stapt binnenkort over op het verschaffen van elektronische visa en toeristenkaarten in plaats van het huidig systeem met papier. Hiervoor wordt een online dienst ingezet die personen die wensen af te reizen naar Suriname, met name toeristen, in staat moet stellen om vanuit de comfort van hun huiskamer een visum of toeristen kaart aan te vragen en eveneens de betaling elektronisch te kunnen voldoen.

Deze elektronische visa regeling zal een efficiëntere en veiligere manier bieden voor de aanvraag, afhandeling, en afgifte van visa en toeristenkaart. Hiervoor wordt samengewerkt met VFS Global. Het hoofdkwartier is gevestigd in Dubai en is wereldwijd een van de grootste technologische diensten specialist voor landen op het gebied van visa- en paspoort-uitgifte- gerelateerde administratieve taken.

In februari 2019 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met VFS Global een tweedaagse e-visa workshop georganiseerd. De delegatie van VFS Global werd toen naar Suriname begeleid door Edward Palmer, “Senior General Manager – UK Visas and Immigration VFS Global”. De Surinaamse waarnemend directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken, Luziano Truideman bestempelde deze workshop als een van de belangrijke stappen in de aanloop naar de introductie van de elektronische visa en toeristenkaarten die het huidig systeem zal moeten vervangen.

Afgelopen week heeft een ondertekening voor de officiële samenwerking met de VFS Global plaats gehad tussen Luziano Truideman en de ‘VFS Regional Head of the Americas’, Bernhard Vijaikumar (FOTO). “Omdat Suriname veel te bieden heeft moet de visum en toeristen kaart procedure eenvoudig en vertrouwelijk zijn voor reizigers”, aldus Truideman.