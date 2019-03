Suriname gastheer van elfde regionale archiefconferentie

PARAMARIBO, 15 mrt – Suriname is dit jaar voor het eerst gastheer van de regionale CARBICA archiefconferentie. ‘Archives at Risk: Preserving Caribbean Heritage‘ is het thema van de elfde CARBICA conferentie die in Suriname van 25 t/m 28 maart 2019 in Hotel Torarica wordt gehouden. De organisatie ligt in handen van het Nationaal Archief Suriname (Ministerie van Binnenlandse Zaken) in samenwerking met de Caribische Archieforganisatie (the Caribbean Branch of the International Council on Archives- CARBICA).

Tijdens deze conferentie zal de algemene leden vergadering onder andere een nieuw CARBICA-bestuur kiezen. De huidige voorzitter van CARBICA, mw. R.Tjien Fooh- Hardjomohamad (de Nationale Archivaris van Suriname) zal haar bestuurstermijn afsluiten (2015- 2018) en de voorzittershamer overdragen aan haar opvolger.

Er zullen diverse panels en ronde tafel discussies worden gehouden over de fysieke – en intellectuele uitdagingen, waarmee archiefinstellingen en andere erfgoedinstellingen geconfronteerd worden in de regio. Voorafgaand aan de conferentie zal een ‘Digital Record Management’ workshop worden georganiseerd. Deze workshop stelt deelnemers onder andere in staat om de uitdagingen van digitale archivering te begrijpen. Daarnaast stelt het in staat de kenmerken van digitale documenten te identificeren en op een effectieve manier een aanvang te maken met het beheer van digitale gegevens.

De workshop zal worden verzorgd door James Lowry (Lecturer University of Liverpool Centre for Archive Studies) en Sonia Black (Campus Records Manager and Adjunct Lecturer, University of the West Indies, Mona). Een andere workshop die door CARBICA wordt aangeboden betreft de vorming van gemeenschapsarchieven en heeft als thema ‘Community Archives: Capturing & Preserving Community Memory’. Deze workshop wordt verzorgd door Stanley Griffin (Lecturer University of the West Indies, Mona Campus) en Aparna Tandon (Coördinator, International Programme on Disaster Risk Management & Project Specialist at International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property- ICCROM).

De CARBICA XI conferentie zal worden bijgewoond door experts uit Bermuda, Jamaica, Grenada, Guyana, Trinidad & Tobago, Barbados, Belize, Curaçao, USA en Engeland. Het Nationaal Archief Suriname roept alle geïnteresseerden op om deel te nemen aan deze bijzondere regionale archief conferentie, die voor het eerst in Suriname wordt gehouden.