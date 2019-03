Strengere aanpak bijstandsfraudeur met tweede huis in Suriname

DEN HAAG, 15 mrt – De Nederlandse overheid gaat mensen die een Nederlandse uitkering hebben en een huis in onder andere Suriname bezitten nog harder aanpakken. Dat heeft de staatssecretaris van sociale zaken deze week bekend gemaakt. De wet zal hiervoor aangepast worden en er komen scherpere regels. De overheid gaat daarbij proberen beslag te leggen op het bezit.

Iedereen die in Nederland staat ingeschreven en geen inkomen heeft, kan een bijstandsuitkering aanvragen. Je mag daarvoor maar een maximaal bedrag aan spaargeld en geen ander bezit hebben. In de praktijk komt het voor dat migranten in Nederland bijstand krijgen terwijl zij bezit in het land van herkomst verzwijgen. Gemeenten kunnen via het Internationaal Bureau Fraude-informatie laten controleren of zij daar toch bezittingen hebben.

In de nieuwe situatie zullen bijstandsfraudeurs die betrapt worden, voortaan niet zomaar opnieuw bijstand krijgen. Ook zal beslag worden gelegd op hun bezit, vaak een tweede huis in het land van herkomst. Dit wordt nu al geprobeerd in Suriname, Turkije en Marokko schrijft de Volkskrant.