VIDEO: Ravage nadat automobilist in Suriname tegen gebouw aan ‘vliegt’

PARAMARIBO, 14 mrt – Op een vandaag verspreide video van een bewakingscamera, is te zien hoe een automobilist in Suriname een enorme ravage aanricht, nadat hij met zijn auto tegen een gebouw aan klapt. Het gebeurde afgelopen weekend aan de Bomaweg in Suriname.

In het filmpje is te zien dat de man aan de rechterkant over de de verharde weg rijd en net voor de kruising ineens naar links gaat en daarbij de rijbaan verlaat. Hij lijkt de macht over het stuur te verliezen en ‘vliegt’ tegen het gebouw op de hoek aan.

De schade was enorm. De auto raakte total-loss en het gebouw, een bar, raakte behoorlijk beschadigd. Bekijk de bizarre beelden van afgelopen zondag hier: