Dini Blokland verruilt NDP voor de VHP

PARAMARIBO, 14 mrt – Mevrouw Dini Blokland, meer bekend als ‘ma Dini’ een diehard NDP’ er, verlaat de NDP voor de VHP. Dat meldt de VHP vandaag in een persbericht. “Mevrouw Dini Blokland heeft zich officieel aangemeld als lid van de VHP. Zij heeft de VHP-voorzitter Chan Santokhi daarover geïnformeerd. De partij verwelkomt deze dja dja uma” aldus de politieke partij uit Suriname.

Mevrouw Dini Blokland zegt dat ze “een weloverwogen besluit” heeft genomen. Volgens Ma Dini is ze niet over één nacht ijs gegaan. Ze is jarenlang een belangrijke steunpilaar geweest binnen de NDP, ook vanwege haar familierelatie met de president. “Ik heb al die tijd mijn krachten en energie gegeven aan die partij, omdat we niet corrupt en rancuneus zouden zijn”. Maar die beloftes zijn verbroken, heel zwaar verbroken, aldus ma-Dini

“Vandaag de dag zien hoe een kleine top het land plundert en het volk tot armoede heeft gebracht”, zo schrijft ze aan de VHP-voorzitter. Na de verkiezingen van 2015 was het voor haar al duidelijk dat ze de koers van de NDP niet meer kon ondersteunen. Ze heeft te kennen gegeven dat ze nu definitief en openlijk afscheid heeft genomen van de NDP.

Ma Dinie, heeft een bewuste keus gemaakt om zich in te zetten voor de VHP, de Orange Movement. Ze geeft aan dat de VHP onder leiding van VHP- voorzitter Chan Santokhi, zich ontwikkeld heeft tot een brede en nationale partij voor alle Surinamers. Volgens haar is de VHP het enige reële alternatief dat ons mooie land, ons geliefd Suriname kan redden.

“Het redden van het land, want dat is waar het nu om gaat, we moeten ons land redden uit de klauwen van deze corrupte boevenbende!”, zo schrijft ze. Wat haar ook heeft geïnspireerd, is het feit dat in de periode die zij als politieke activiste actie voerde (ze voerde actie onder de mama bon, onder de naam Ma Dini), Chan Santokhi, haar altijd respectvol heeft behandeld. “De heer Chan Santokhi, maakt een goed onderscheid tussen het verschil in politieke keuzen die mensen maken en hoe je als mens met elkaar moet omgaan”.

Dat is ook een reden waarom zij gelooft dat Santokhi als politieke leider de Surinamers kan herenigen, binden. Mevrouw Ma Dini: Chan Santokhi zegt steeds: ‘we hebben iedereen nodig, die het goed met ons land menen’. “Beste Chan, vandaag zeg ik tegen eenieder die het wil horen: Mi na VHP, mi e dji mi krakti na VHP foe mek a kondre seti kon boen”.

VHP voorzitter Chan Santokhi, verwelkomt de intrede van mevrouw Ma Dini, in de Orange movement. Hij waardeert de durf en moed van haar om toe te treden tot de Oranje Partij.” Dat doet ze als een gelovig mens, als een dja dja Sranan uma, als een oprechte Surinamer”. De VHP voorzitter geeft haar te kennen, dat we samen zullen strijden voor een beter Suriname. “We zullen samen Suriname redden. U bent een mederedder geworden, een reddende engel”, aldus Santokhi.