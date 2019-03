Politie Suriname houdt twee autodieven aan; eentje neergeschoten

PARAMARIBO, – De politie van het ressort Latour heeft dinsdagmiddag 12 maart, twee autodieven aan de Indira Gandhiweg aangehouden. Het gaat in deze om de 38-jarige Clifton G. en de 30-jarige Nairo T. Bij de aanhouding heeft Clifton een schotverwonding opgelopen aan zijn linker onderbeen. In het filmpje hieronder is te zien wat er precies gebeurde.



Een benadeelde deed vanmorgen aangifte van diefstal van zijn auto op het politiebureau van Latour. De aangever gaf het merk, de kleur en het kenteken nummer van zijn auto door aan de politie. In de middag reden twee politieambtenaren van het bureau latour in de pro wagen toen zij het gestolen voertuig in de Mastklimmenstraat zagen. Zij zetten gelijk de achtervolging in.

In de auto zaten twee mannen die naderhand de verdachten Clifton G. en Nairo T. zouden blijken te zijn. Toen deze twee verdachten door hadden dat zij achtervolgd werden reden zij met hoge snelheid weg in de richting van de Indira Ghandiweg. Het gelukte de politie om de verdachten klem te rijden op de Indira Ghandiweg. Zij probeerden nog weg te komen waarbij zij twee auto’s aanreden.



Clifton stapte toen uit de gestolen auto en zette te voet zijn vlucht voort. Een politieambtenaar ging Glifton achterna waarbij die waarschuwingsschoten loste om deze verdachte tot stoppen te brengen. Toen dat niet lukte schoot de politieambtenaar gericht op Clifton waarbij die in zijn onderbeen geraakt werd. Zijn kompaan Nairo was niet gevlucht. Die had zich over gegeven.



Per ontboden ambulance is Clifton afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Zijn kompaan is overgebracht naar het politie bureau Latour. Hangende het onderzoek zijn deze verdachten in verzekering gesteld ter zake gekwalificeerde diefstal.