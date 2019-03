Thaiboksers uit Suriname in Thailand voor wereldkampioenschap Muay Thai

PARAMARIBO/BANGKOK, 12 mrt – In Thailand worden vanaf woensdag 13 maart de wereldkampioenschappen Muay Thai gehouden. Ook Suriname is daarbij aanwezig. Een delegatie van Surinaamse Thaiboksers is maandag, na een reis van 31 uren, veilig aangekomen in Thailand voor de World Muaythai Championships 2019.

De delegatie bestaat uit de vechters Nigel Deel, Andy Atomang, Maurice Douglas en Giovano van Rabenswaay. Ook Saraya Truideman en Carlos Yfel maken deel uit van de delegatie.

Het was een lange reis want de groep vloog eerst vanuit Suriname naar Nederland. Vervolgens namen ze vanuit Nederland een vlucht naar Dubai, vanwaar ze uiteindelijk verder vlogen naar Thailand.

Coach Benito Linger blikt bij radio ABC terug op de reis en het ontvangst in Thailand:

