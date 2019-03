Waterleiding bedrijf Suriname pakt drinkwater probleem Kwamalasamutu aan

PARAMARIBO, 11 mrt – De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) is gestart met het aanpakken van het drinkwater probleem in het dorp Kwamalasamutu. Een delegatie van 4 man van de SWM vertoefde onlangs in het dorp voor het verrichten van werkzaamheden aan het waterreservoir van het dorp in het zuiden van Suriname.

Bewoners van het gebied beschikken al geruime tijd niet over gezond drinkwater vanwege bijzondere omstandigheden die te maken hebben met de natuur en het klimaat. Het team is van 7 – 9 maart bezig geweest om de aanwezige bron te reinigen en ligt het in de bedoeling om spoedig verder te gaan met de werkzaamheden, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Na de eerste werkzaamheden zal er verslag gedaan worden aan de directie van het bedrijf waarna medewerkers op korte termijn naar Kwamalasamutu terug gaan om de werkzaamheden af te ronden.

Vooralsnog zal het dorp gebruik maken van water uit de nabijgelegen Sipaliwinirivier.