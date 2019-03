VHP: ‘Ontevreden NDP’ers Wanicaweg sluiten zich aan bij de VHP’

PARAMARIBO, 11 mrt – Een groep van bewoners van de Wanicaweg, die bij de Surinaamse verkiezingen in 2015 massaal gestemd hadden op de NDP, hebben zich nu aangesloten bij de VHP. Dat meldt de VHP vandaag in een persbericht. De partij organiseerde gisteren, zondag 10 maart, een meeting met de bewoners van de Wanicaweg in Suriname.

De meeting was op initiatief van Jay Pahladsingh, ondervoorzitter van VHP Nederland. Pahladsingh had een tijdje terug een gesprek gehad met enkele families van de Wanicaweg. Uit dit gesprek bleek dat veel van deze mensen in 2015 massaal gestemd hadden op de NDP. Nu zijn deze bewoners zeer ontevreden met het beleid van deze regering, ze zeggen dat ze nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.

In dat gesprek met Jay Pahladsingh, hadden deze personen ook aangegeven dat ze meer niet meer zullen gaan stemmen in 2020. “De heer Pahladsingh heeft deze personen kunnen overtuigen dat er nog hoop is, dat de VHP het alternatief is om Suriname te redden uit deze financieel- economische crisis. Deze personen hebben toen erop aangedrongen om met VHP voorzitter Chan Santokhi te praten” aldus de politieke partij in het persbericht.

Volgens de VHP is Santokhi het gesprek aangegaan en de mensen waren zo onder de indruk dat zij terstond hebben besloten lid te worden van de VHP. Deze personen zullen toegevoegd worden aan de bestaande kern van de Wanicaweg.