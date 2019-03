VBM Businessclub Award voor tandtechnicus Mitra Bhoelai

DEN HAAG, 11 mrt – Afgelopen week werd de VBM Businessclub Award 2018 door de gelijkname orgainsatie uitgereikt. De award is gegaan naar Mitra Bhoelai van het Tandtechnisch Laboratorium ‘Mident’ in Den Haag. De in Suriname geboren Bhoelai heeft na zijn opleiding MBO een vijf jarige tandtechnische opleiding IVT gevolgd. Hij heeft zich ontwikkeld op het terrein van kronen & brugwerk, klinisch-, frame- en implantaatprothese.

Het Tandtechnisch Laboratorium Mident, dat al 22 jaar bestaat, is specialist op het terrein van frame- en gebitprotheses in de regio Haaglanden en Zuid- Holland. Zijn laboratorium is de enige in de regio die deze frames maakt en hij krijgt opdrachten van collega laboratoria uit zelfs Brabant en Drenthe. Je kunt hem bestempelen als marktleider in de regio op zijn gebied.

Mitra Bhoelai hecht waarde aan optimale communicatie met andere dienstverleners in zijn branche en onderhoudt een uitstekend netwerk, daardoor slaagt hij erin steeds meer laboratoria en tandartsenpraktijken aan zich te binden. Hij zegt:’ik heb niet eens een website, mijn kracht zit in de mond op mond reclame’, hoe toepasselijk!

Er zijn landelijk steeds meer tandartsen die niet meer de zorg willen hebben voor het voeren van administratie, het facilitaire beheer van een praktijk en rekruteren van personeel. Om op deze behoefte in te spelen heeft Mitra Bhoelai in november 2018 Asnaan Dental opgericht in Den Haag. Hier word de ruimte en apparatuur gefaciliteerd en vervolgens beschikbaar gesteld aan tandartsen die op ZZP basis in de tandartspraktijk willen werken. Deze formule, die ook elders in het land steeds meer gangbaar is, slaat ook bij patiënten zeer goed aan en hij zal dit concept verder uitbouwen.