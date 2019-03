Suriname en China voeren samen campagne voor bescherming jaguar

PARAMARIBO, 11 mrt – Sinds kort hangen in Suriname 6 grote billboards met daarop aandacht voor de jaguars in Suriname. Het is een actie van Conservation International Suriname (CIS) die samen met de Chinese verenigingen SCUA en OCSC het initiatief heeft genomen om campagne te voeren voor behoud en bescherming van de jaguar en het doden en de handel in jaguars te bannen. De campagne wordt gefinancierd door Global Wildlife Conservation en World Wildlife Fund Guianas.

Suriname en China hebben de handen ineen geslagen en met bewustwordingscampagnes in beide landen worden oproepen gedaan voor bescherming van de ‘koning van het Surinaams bos’. Tegelijkertijd wordt ook gewezen op de zware consequenties bij overtreding van de Jachtwet, met name bij het vangen, doden en verhandelen van de jaguars.

Deportatie, gevangenisstraf en hoge boetes horen bij de overtreding. Suriname heeft de op twee na hoogste populatiedichtheid van jaguars in Zuid-Amerika. De populatie van deze katachtigen daalt alarmerend in op dit continent. De jaguar wordt op grote schaal gestroopt en illegaal verkocht. “En dat is niet alleen de schuld van de Chinezen,” zegt Conservation International Suriname in een persbericht.

De jaguar wordt in delen of geheel verhandeld Zijn haren, huid en tanden zijn populair, maar ook zijn karkas wordt verwerkt tot een soort ‘tijgerpasta’. Deze pasta wordt in bagage op vluchten naar China gesmokkeld. Het ‘middel’ zou helpen tegen chronische gewrichtspijn, zou de seksuele prestaties verbeteren en de gezondheid en het welzijn bevorderen.

Door de toenemende vraag behoort de jaguar tot de bedreigde diersoorten. Er worden duizenden dollars neergeteld voor het doden of verkopen van dit dier, zij het heel of delen ervan. CIS wijst er nogmaals op dat de jaguar een beschermde diersoort is, dus is het verboden deze te vangen, te doden of te verhandelen. De organisatie zegt dat de vraag moet worden verminderd om zo de handel aan banden te leggen.