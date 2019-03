Rover na overval op goudzoekerskamp in Suriname dood in busje gevonden

PARAMARIBO, 10 mrt – Een crimineel die samen met zes anderen afgelopen donderdag een roofoverval op een goudzoekerskamp in Suriname pleegde, is kort daarna dood gevonden in een busje. De man zou dodelijk zijn geraakt door een kogel, vermoedelijk afgevuurd door één van zijn kompanen meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het voorlopig onderzoek van de Surinaamse politie is naar voren gekomen, dat zeven overvallers schietend het kamp bestormden. Bij die gelegenheid moet de rover in kwestie geraakt zijn door een kogel uit het wapen van één van zijn kompanen. Na de overval namen de criminelen plaats in het busje van één van de benadeelden en reden daarin weg. De geraakte rover, die waarschijnlijk nog in leven was, werd meegenomen.

Het busje werd daarna niet ver van de plaats van het misdrijf terug gevonden met het lijk van de man daarin (Foto (c)Dagblad Suriname). Een ingeschakelde arts stelde zijn dood officieel vast. Na overleg met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van de rover in beslag genomen. De overige bendeleden zijn nog voortvluchtig. Het verder onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van regio Midden.