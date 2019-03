Nederlandse site Dagonline verspreidt fake news over ‘gedode inbreker in Suriname’

PARAMARIBO, 9 mrt – Het nieuws over een dief die om het leven zou zijn gebracht bij een beroving in Suriname en de bijbehorende foto’s van een dode man kloppen niet. Het is een vorm van fake news welk vrijdag op grote schaal verspreidt is via de Nederlandse site Dagonline. Bij navraag bij de afdeling PR van de Surinaamse politie is namelijk gebleken dat er wel een beroving was te Leiding, maar dat er geen verdachte is aangehouden en overleden zoals de site beweerde.

De foto’s werden in eerste instantie door Furgel Hek op zijn Facebook pagina de wereld in geholpen met de tekst ‘Dief bij een inbraak gedood te Leiding 8a‘. De site Dagonline, onder hoofdredactie van de Nederlander Stijn Brinkhaus, nam vervolgens een foto over en maakte een eigen verhaal daaromheen. Het artikel (zie onder) werd daarna door iemand verbonden aan de site in diverse groepen gedeeld en door het grote publiek voor waar aangenomen.

De oorspronkelijke foto’s komen hoogstwaarschijnlijk uit Guyana, getuige deze posting. Daar kreeg een dief een flink pakslaag toen hij probeerde bij een familie in te breken. De man raakte gewond maar kwam niet te overlijden.

Waarom de site Dagonline doelbewust onderstaand fake nieuws verspreidde is niet duidelijk: