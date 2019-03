Belangrijke stap in DNA genomen om diamanten industrie in Suriname op te zetten

PARAMARIBO, 9 mrt – In Suriname is deze week een belangrijk verdrag, het Kimberley Process Certificate Scheme (KPCS), in De Nationale Assemblee (DNA) behandeld. Met het KPCS worden er deuren geopend voor Suriname op de internationale markt met betrekking tot de diamanten industrie, welke tot economische voordelen kan leiden. Dat zei parlementariër Melvin Bouva (NDP) gisteren in DNA.

Daar kwam volgens Starnieuws ook naar voren dat het een vaststaand feit is dat er in Suriname diamanten zijn. “Een van de multinationals heeft aangegeven dat zij behalve goud ook andere mineralen heeft geëxporteerd” aldus parlementariër Asis Gajadien (VHP). Suriname zelf kan momenteel geen diamanten exporteren, omdat zij niet voldoet aan het KPCS.

Het KPCS is een internationaal verdrag opgericht in 2000, met het oog op zelfregulering tussen landen, NGO’s en de diamantindustrie. Het doel is om conflictdiamanten (zogenoemde ‘bloeddiamanten’) uit de internationale diamanthandel te weren. Het KPCS stelt hoge eisen aan haar leden om hen in staat te stellen de handel in ruwe diamanten te certificeren als ‘conflict vrij’. Ieder lid van het KPCS moet transparant zijn in hun handelingen en alle gegevens kunnen aantonen, indien daar naar gevraagd wordt.

Voor Suriname is het ratificeren van dit verdrag de belangrijkste vereiste om toe te treden tot de World Diamond Council Association. De internationale verschepingen van ruwe diamanten moeten namelijk worden vergezeld van een KPCS certificaat waarop wordt aangetoond dat de diamanten ‘bloedvrij’ zijn.

Een wet met betrekking tot de aanname van het KPCS in Suriname is gisteren met 26 stemmen in DNA aangenomen meldt Starnieuws.