Terugdringen taalachterstand centraal bij vertel- en voorlees week in Suriname

PARAMARIBO, 8 mrt – In het Sophia’s Lust Community Centre heeft de Launch van de vertel en voorlees week plaats gevonden. De organisatie ligt in handen van de Voorlees- en vertelclub (TOBIDEB) in Suriname in samenwerking met het Surinaamse ministerie van Sport en Jeugdzaken.

Voor de opening van de Nationale Voorlees – en vertelweek is bewust gekozen voor de woonwijk Sophia’s Lust, omdat het is gebleken dat kinderen uit de woonbuurten als Sophia’s Lust onderling overwegend hun thuistaal spreken, wat ervoor zorgt dat zij een achterstand ontwikkelen in de schooltaal, de officiële taal, het Nederlands.

De launch is gedaan door Gerda Bijlhout, ook bekend als tante Gerda. Zij is de grote motor achter de voorlees- en vertel week. De launch vond plaats door middel van het vertellen van een verhaal aan kinderen van de buurt. Gracita Groeneveld die namens de minister de aanwezigen toesprak legde de nadruk op het belang van lezen en de voordelen daarvan. Ook zijn er tips meegegeven voor het vertellen en voorlezen. “Laten wij er met z’n allen dus voor zorgen dat wij het lezen tot een gewoonte maken, zodat niet alleen onze taalontwikkeling bevorderd wordt maar ook onze algehele ontwikkeling.”

Voorafgaand aan de Nationale voorlees- en vertelweek was er in het afgelopen weekend een workshop gehouden. Bij de launch van de voorlees- en vertelweek hebben de participanten die hadden meegedaan aan de vertel- en voorleesworkshop hun certificaat in ontvangst genomen. Tante Gerda heeft van de organisatie een “Gi Grantangi” onderscheiding gehad voor haar inzet om het lezen onder de jongeren te bevorderen.

Dit jaar loopt de Nationale Voorlees – en vertelweek van 3 maart t/m 10 maart 2019.In dit kader wordt er op de verschillende scholen, kinderdagverblijven en alle overige instellingen waar kinderen dagelijks komen en of worden opgevangen, iedere dag een verhaaltje voorgelezen en of verteld aan de kinderen. De basisgedachte hiervan is om de taalachterstand die veel Surinaamse kinderen hebben, zoveel als mogelijk te minimaliseren. Om zodoende de bewustwording bij de Surinaamse bevolking met betrekking tot het belang van lezen te vergroten. Zo blijkt dat door luisteren naar verhalen niet alleen gewerkt wordt aan de taalontwikkeling, maar eveneens aan de algehele ontwikkeling, van het kind