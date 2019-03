Surinaams-Nederlandse topman van politie aangehouden wegens witwassen

DEN HAAG, 8 mrt – Een van de mannen die dinsdag is opgepakt bij een grootscheepse actie in Den Haag tegen criminele pakhuizen of ‘spookwoningen’ is een topman van de Nederlandse politie. Dat heeft een woordvoerder van de politie tegenover Omroep West bevestigd. Volgens de Telegraaf gaat het om de Surinaamse-Nederlander Donovan A.

De Telegraaf schrijft dat deze aangehouden adviseur van de korpsleiding een Hindoestaanse achtergrond heeft, net als een groot deel van de 15 verdachten die dinsdag werden opgepakt. Maar volgens eigen onderzoek van Waterkant.Net heeft Donovan A. (de A. staat voor Atmo….) zelf een Javaanse achtergrond.

De verdachten zouden volgens meerdere opsporingsbronnen van de krant deel uitmaken van een zeer omvangrijke, internationaal opererende drugsorgansatie met lijnen naar Suriname.

Tijdens de actie dinsdagochtend werden 35 locaties in Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Nootdorp en Rotterdam doorzocht en zeventien personen aangehouden. Volgens De Telegraaf wordt Donovan A. gezien als schakel tussen criminelen en de eigenaren van de huizen en wordt hij verdacht van witwassen. Hij zou hebben bemiddeld tussen criminele bewoners van peperdure huurwoningen die niet stonden ingeschreven en vastgoedbazen.

Volgens RTV West heeft de politie bij de grote politieactie bijna tien miljoen euro aan cash gevonden. De grootse hoeveelheid geld lag in een woning van een vrouw. Ook nam de politie in verschillende woningen vijf vuurwapens, verdovende middelen en veertien auto’s in beslag.