Minister Dodson: ‘Suriname moet sociale media aan banden leggen’

PARAMARIBO, 8 mrt – De Surinaamse minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen wil dat sociale media in Suriname, waaronder Facebook, aan banden worden gelegd. Hij vindt dat de regering samen met het parlement moet werken aan regelgeving, om sociale media te reguleren. Dat schrijft de Surinaamse nieuwssite Suriname Herald.

Volgens Dodson is hij als persoon zeer ‘populair’ op Facebook. De minister bedoeld waarschijnlijk op postings die over hem gemaakt zijn over de scalian affaire, maar ook over zijn Braziliaanse levenspartner. Hij noemt ook de nepprofielen die van bewindslieden en dus ook van hem worden aangemaakt, die mensen oplichten en voor de gek houden.

Volgens de minister wordt er wereldwijd regelgeving gemaakt om sociale media te reguleren. Regelgeving moet volgens hem gemaakt worden hoe het gedrag op onder andere Facebook moet zijn. Dodson zegt dat het geen nieuw fenomeen is om sociale media middels regelgeving aan banden te leggen, schrijft Suriname Herald.