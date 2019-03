ECD gaat doorberekenen voertuigenbelasting in prijzen ondernemers streng controleren

PARAMARIBO, 8 mrt – Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) in Suriname met name de Economische Controle Dienst (ECD), zal in de komende periode de prijzen in de winkels en de verschillende handelszaken streng monitoren. Na de invoering van de rij- en voertuigenbelasting zijn berichten ontvangen dat een ondernemer ertoe over is gegaan om deze belasting als kostenpost door te berekenen in de verkoopprijs en op de consument af te wentelen.

Via social media had een burger melding gemaakt van een extra heffing van rij -en voertuigen belasting, die betaald moest worden aan een ondernemer, bij het kopen van goederen. De ECD is op onderzoek uitgegaan in opdracht van de minister van HI&T. De extra heffing van de rij en voertuigenbelasting van SRD 30 was reeds verwijderd door de ondernemer en hij is aangezegd door de ECD om de juiste kostprijscalculatie toe te passen.

Ondernemers mogen vaste lasten opbrengen, echter moet de kostprijscalculatie op de juiste manier plaatsvinden. Deze minimale procentuele doorberekening dient over het geheel kalenderjaar evenredig verspreid te zijn. Het kan nimmer de bedoeling zijn dat de consument benadeeld wordt, door het onjuist doorrekenen van de rij -en voertuigenbelasting bij de kostprijs.



Het team van de ECD zal via de aankoopbonnen van de winkeliers en andere ondernemingen nagaan of de verkoopprijs voor de consumenten juist is en de winstmarge niet is overschreden. Consumenten en ondernemers die hebben gemerkt dat er een extra heffing van de rij -en voertuigen belasting op de aankoop bon is, of onredelijke prijsverhogingen hebben opgemerkt, mogen dit melden aan de afdeling Consumentenzaken en of de Economische Controle Dienst (ECD) via 402080 toestel 1053, 1218 of 1066, het verkort nummer 1940 of whatsappen naar +5978586256.