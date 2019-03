Houten woning volledig afgebrand in Suriname

PARAMARIBO, 7 mrt – De rode haan heeft vanmorgen vroeg helaas weer gekraaid in Suriname. In de vroege ochtend was er brand in deze woning aan de Zwaaihaakstraat, een zijstraat van de Livornoweg. De brandweer was snel ter plekke maar kon niet voorkomen dat de houten woning volledig afbrandde.

Er vielen geen gewonden bij de brand die omstreeks 06.00u in de ochtend begon. De oorzaak is nog niet bekend. Op dit moment is het Korps Brandweer Suriname bezig met het nablussen.

De politie onderzoekt de zaak dus later meer informatie.