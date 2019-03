Herman Jintie nieuwe Algemeen Directeur Medische Zending in Suriname

PARAMARIBO, 7 mrt – Herman Jintie is per 1 maart jl. gestart als nieuwe Algemeen Directeur van de Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname. Hij volgt hiermee drs. Edward van Eer, die 17 jaren functioneerde als Algemeen Directeur MZ, en per 1 maart 2019 de pensi- oengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De officiële overdracht heeft op 5 maart jl. plaatsgevonden onder toezicht van de voorzitter van het Stichtingsbestuur van MZ, mw. Centhia Rozenblad.

Drs. Van Eer is de eerste Algemeen Directeur geweest, nadat de Medische Zending een zelfstandig private non-profitorganisatie werd. De voormalige Algemeen Directeur geeft aan dat het hem een waar genoegen was om de gemeenschap in het binnenland te dienen. De voorzitter van het Stichtingsbestuur, mw. Centhia Rozenblad, is trots op het werk dat de voormalige Algemeen Directeur heeft verricht. Zij geeft aan dat hij voor ontwikkeling binnen de Medische Zending heeft gezorgd.

Tijdens de verschillende bezoeken aan de verzorgingsgebieden van MZ, hebben de Gezondheidszorg Assistenten, het traditioneel gezag en de gemeenschap drs. Van Eer op een feestelijke wijze bedankt en dhr. Jintie verwelkomt. Dokter Van Eer heeft een diensttijd van 20 jaar en 7 maanden bij de Medische Zending. De grootste uitdaging van de nieuwe directeur zit in het consolideren van wat tot nog toe is bereikt door MZ en de komende periode groei en volledige acceptatie te bewerkstelligen. Hij geeft aan dat MZ een niet weg te denken leverancier is van kwalitatieve gezondheidszorgdiensten in het binnenland en zal vanuit de haar opgedragen taak samen met de overheid, het traditioneel gezag, de gemeenschap en alle belangheb- benden deze enorme uitdaging aangaan.