ROTTERDAM, 7 mrt – Op vrijdag 8 maart 2019 vindt in het Bibliotheektheater Rotterdam het eerste Zelfreflectiecongres Surinaamse Nederlanders plaats. Van 18.00 tot 23.00 uur zal aan de hand van lezingen met bekende gastsprekers worden ingezoomd op de positie, zichtbaarheid en toekomst van Nederlanders met een Surinaamse achtergrond op vijf maatschappelijke gebieden.

Sinds de jaren ´70 is er een grote migratie van Surinamers naar Nederland. De integratie van Surinamers in Nederland wordt doorgaans geslaagd genoemd. Ondanks dat er diverse voorbeelden zijn van succesvolle Nederlanders met Surinaamse roots in alle aspecten van het maatschappelijk leven, zijn er ook grote groepen Surinaamse Nederlanders die minder succesvol zijn dan andere bevolkingsgroepen.

Waar staat de Surinaamse Nederlander anno 2019? Wat kan hij de komende jaren bereiken? Is er behoefte aan een gezamenlijke strategie?

Met vijf lezingen wordt een beeld geschetst van de toekomst van Nederlanders met een Surinaamse achtergrond op de vijf belangrijkste gebieden in de maatschappij. Na elke lezing zullen met de zaal ideeën worden uitgewisseld die niet alleen leiden tot dialogen vol inspiratie, hoop en positiviteit, maar uiteindelijk ook leiden tot een gezamenlijke visie en concrete resultaten.

Melvin Tjoe Nij (bestuurslid VNO-NCW Metropool Amsterdam en founder Young Global People en The Other Network), HR-manager Joan Nunnely, drs. John Brewster (voorzitter Ondernemingsraad Nova College en bestuurslid OR Platform Nederland en Beroepsvereniging MBO) en Ricardo Thomas (founder O1 Group Media B.V.) verzorgen de lezingen over Economie, Politiek, Wetgeving en het Juridisch Syteem, Media en Onderwijs. Dagvoorzitter van het congres is Ian van der Kooye (Chief Operations Officer van FIOM).

Tijdens het Zelfreflectiecongres Surinaamse Nederlanders wordt er terug geblikt en vooruit gekeken. Er worden problemen benoemd en oplossingen aangedragen. Verschillen worden gezocht en overeenkomsten worden benadrukt. Maar bovenal wordt er gereflecteerd. Kom, praat mee en dóe mee.



Vrijdag 8 maart 2019, 18.00 – 23.00 uur, Bibliotheektheater Rotterdam