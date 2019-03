DOE lanceert Uma Kraka Tassen Project in Suriname

PARAMARIBO, 7 mrt – Suriname verkeert momenteel in een situatie waarin het noodzakelijk is, dat we alle delen uit de samenleving in het bijzonder de vrouw, vaker de spil van het gezin, in staat moeten stellen om deel te nemen aan het arbeidsproces om zo zichzelf en hun gezin financieel te versterken. Het versterken van de positie van de vrouw in de economie, helpt om de levenskwaliteit van de vrouw, de man, het gezin en de gemeenschap te verbeteren.

Acht maart, internationale dag van de vrouw, is een mooi moment om vooral de rol van vrouw in de schijnwerpers te plaatsen. De vrouwen afdeling van DOE “Uma Kraka”, heeft een win win woman empowerment activiteit geïnitieerd: “Vervaardigen en Verkopen van Milieuvriendelijke tassen door ondernemende vrouwen”. Minderbedeelde ondernemende vrouwen vervaardigden over een periode van twee weken milieuvriendelijke boodschappen tassen, die voor verkoop worden aangeboden tegen een prijs van SRD 45. De netto opbrengsten komen de deelnemende vrouwen ten goede. Er is nog een ander bijkomend voordeel bij de aankoop van een Uma Kraka tas. Wereldwijd is de zogenaamde plastic soep in onze oceanen een groot probleem. Als we samen doorgaan op deze voet zal dat het einde betekenen voor onze prachtige onderwaterwereld.



Door het gebruik van een handzame stoffen tas hoeft men bij het halen van boodschappen niet steeds plastic zakken te gebruiken. Met dit project hoopt DOE tevens een bewustwording op gang te brengen waarbij men leiders accommodeert, welke dienend leiderschap in praktijk brengen en versterking van de vrouw hoog in hun vaandel dragen. Leiders die ernaar streven kansen crёeren voor alle Surinamers om te groeien en zelfstandig te kunnen voorzien in de onderhoud van het gezin.

DOE roept een ieder op dit initiatief te steunen. DOE wat nodig is om de Surinaamse vrouw, de economie en ons milieu gezond te maken. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het DOE secretariaat op de nummers 491701 of 8903913.

Foto:De eerste tassen werden door Ilse Pinas overhandigd aan het DOE bestuurslid Xiomara Tsai A Woen. Ilse Pinas is moeder van zeven kinderen die als modiste mede kostwinner is van haar gezin.