Weer auto over de kop bij aanrijding in Suriname

PARAMARIBO, 6 mrt – En weer is het raak op de wegen in Suriname. Zojuist verleende een autobestuurder geen voorrang op de kruising van de Franchepanestraat en de Lallarookhweg met het gevolg deze aanrijding (foto). Volgens onze verslaggever ter plekke raakte niemand gewond. De schade was aanzienlijk, één voertuig – een pick-up – vloog over de kop.

De personenauto die over de Franchepanestraat red zou geen voorrang hebben verleend en kwam daardoor in botsing met de pick-up. Deze vloog door de klap over de kop en raakte behoorlijk beschadigd.

De politie is ter plekke bezig met het onderzoek, dus later meer.