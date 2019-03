PARAMARIBO, – Dinsdagmiddag rond 12.30u raakte dit voertuig ondersteboven in een trens aan de Martin Luther Kingweg, ook wel bekend als Highway. Volgens de eerste berichten zou de bestuurder de macht over het stuur zijn verloren. Dit mogelijk als gevolg van een klapband. Er deden zich wonder boven wonder geen persoonlijke ongelukken voor.

Er is nog geen officiële informatie beschikbaar dus later meer.