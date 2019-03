VIDEO: knaapjes beroven man en moeten plat op de grond van politie Suriname

PARAMARIBO, 6 mrt – De politie in Suriname heeft gisteravond zeven jongens in de leeftijd van 11- 13 jaar staande gehouden en ‘plat’ op de grond laten liggen na een beroving. Dat zegt de moeder van een van de jongens op Facebook. Volgens haar zouden een paar knapen uit die groep een man beroofd en tot bloedens toe mishandeld hebben. De rest had niets gedaan.

Haar zoon kwam van voetbaltraining en liep met een paar vrienden toen een paar van hen besloten een man van ongeveer 40 jaar te beroven. “Eentje slaat die man badend in bloed en voor hun pech reden de pro’S toevalligggggg voorbij.Rij klem alla 7 boi. 7 kleine knaapjes 7” aldus de moeder op haar pagina, waar ze twee filmpjes plaatste. Ze waarschuwde daarbij ook: “..als je vriendje domme dingen wil doen ga alvast naar huissssss loop weg want zie jullie allemaal de bak in!“

Op die filmpjes is te zien dat de jongens plat op de grond moesten liggen. Ook is te zien hoe een van de knapen in handboeien door de politie wordt meegenomen. De andere jongens konden gaan. Volgens de moeder moesten twee jongens huilen.

Het geval is nog niet officieel bevestigd door de politie dus later meer. Filmpjes: