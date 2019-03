Oedit mogelijk in mei door Nederland uitgeleverd aan Suriname

PARAMARIBO, 6 mrt – Radj Oedit, hoofdverdachte in de drugszaak waarbij een vliegtuig met 488 kilo cocaïne op zijn rijstareaal is onderschept, wordt mogelijk in mei door Nederland uitgeleverd aan Suriname. Dat schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) vandaag. dWT baseert zich op uitspraken van Officier van justitie Shanta Mahadew.

Mahadew zei maandag bij de voortzetting van deze zaak, dat er officieel nog geen reactie is uit Nederland. “Maar vanuit informele bronnen hebben we begrepen dat het naar mei is verschoven”. Dat is wanneer de rechter in Nederland akkoord gaat met het rechtshulpverzoek van de justitiële autoriteiten in Paramaribo.

Het uitleveringsverzoek door Suriname is in juni vorig jaar gedaan nadat de Surinamer Oedit in maart naar Nederland was vertrokken, enkele dagen na de onderschepping van het vliegtuig op zijn areaal in Saramacca. De verdachte werd in oktober aangehouden door de politie in Nederland.

Hij vecht zijn uitlevering sindsdien aan en zijn Nederlandse raadsman Guy Weski heeft de Nederlandse rechter verzocht om een uitspraak te doen over het uitleveringsverzoek. De uitleveringszaak tegen Oedit zal volgens de Surinaamse openbare aanklager in mei in Nederland dienen.

Eerder schreef Starnieuws dat Mahadew op de rechtszitting van maandag had aangevoerd dat zij geen bezwaar heeft als Oedit in Nederland wordt gehoord. Oedit had eerder ook al zelf aangegeven dat hij gehoord wil worden in deze zaak.