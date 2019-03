Mannen aangehouden voor overval thuis bij parlementariër in Suriname

PARAMARIBO, – Het Arrestatie Team (A.T.) heeft in de vroege ochtend van dinsdag 5 maart de 28-jarige Crano W. alias ‘baby police’ en zijn kompaan Roland T. (32) aangehouden op verdenking van gekwalificeerde diefstal. De twee worden ervan verdacht, in de vroege ochtend van zaterdag 2 maart betrokken te zijn geweest bij de overval op de parlementariër Dinotha Vorswijk in haar woning.

Vorswijk is vrijdag op zaterdagnacht rond 01.30 uur op brute wijze overvallen in haar woning te Leiding. Ze was tijdens de roofoverval met twee van haar pleegkinderen thuis. De criminelen hebben onder andere zaktelefoons en een geldbedrag buit gemaakt.

De verdachten zijn in beeld gebracht door de afdeling Kapitale Delicten waarna zij door leden van het A.T. zijn aangehouden. Naderhand zijn zij in verzekering gesteld. De 28 jarige Romario Ch. en de 28-jarige Valencia P. die ook waren aangehouden, zijn na hun voorgeleiding heen gezonden. Op de verdachte Roland, T. is een gestolen mobiele telefoontoestel terug gevonden.