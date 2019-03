Chinese ambassadeur in Suriname bezoekt minister Mike Noersalim

PARAMARIBO, 6 mrt – De Chinese ambassadeur in Suriname, Liu Quan en de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim hebben in een vriendelijk onderhoud kennis met elkaar gemaakt en tegelijkertijd gesproken over de samenwerking Suriname en China. De bewindslieden erkennen het wederzijds begrip en respect die er voor elkaar wordt getoond.

Verder is er gesproken over verschillende onderwerpen waaronder educatie, gender gelijkheid, jongeren met betrekking tot social media, religie en cultuur. Een van de belangrijke dingen is het formuleren van het beleid. Er moet eenheid in diversiteit moet zijn. Eenheid staat op nummer één legt de ambassadeur uit. Hij is van mening dat het van belang is om een eenheid te vormen binnen de samenleving. Dat is vooral het geval bij een multiculturele samenleving als Suriname. “Equality and fairness” zijn de keywords om in harmonie te leven met elkaar.

De ambassadeur vindt educatie een belangrijke factor, omdat het niet gemakkelijk is een ontwikkeld persoon te beïnvloeden.“Suriname is rich in natural resources and Suriname is also located in the Caribbean region. I think you need to have the policies.” Volgens de ambassadeur heeft Suriname potentie om buitenlandse investeerders aan te trekken en om zelfstandig de economie naar boven te werken, omdat wij alles in huis hebben.

De ambassadeur geeft verder aan dat hij alleen zijn ideeën deelt met ons en dat de regering zelf bepaalt wat zij met de informatie doet.