PARAMARIBO, 5 mrt – Robert-Gray van Trikt is vanmorgen gestart als governor van de Centrale Bank van Suriname. Van Trikt werd welkom geheten door de staf van de bank. Op de foto krijgt hij een corsage opgespeld bij aankomt bij de bank.

Na het ontslag van Glenn Gersie op 15 februari is Van Trikt per 1 maart officieel in deze functie benoemd en is hij intussen ook genaturaliseerd tot Surinamer.