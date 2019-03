Rover die goudondernemer in Suriname wilde beroven doodgeschoten

PARAMARIBO, 5 mrt – Deze rover (foto) die maandagochtend probeerde een goudondernemer te beroven is door gespecialiseerde veiligheidsmannen doodgeschoten. De roofoverval vond plaats te Gakaba in het Mama N’dyuka gebied in het district Sipaliwini. De ondernemer in kwestie genaamd ‘Moen’, is werkzaam op de concessie van Ronnie Brunswijk, die het voorval heeft bevestigd.

Volgens de Surinaamse nieuwssite Starnieuws was de ondernemer op zijn ATV samen met twee security guards op een bospad op weg richting het vliegveld, toen hij plotseling werd verrast. Een van de rovers kwam uit het bos tevoorschijn en hield de ondernemer en gevolg onder schot. Net toen de ondernemer zich overgaf, openden zijn veiligheidsmannen het vuur. De belagers raakten gewond en kozen het hazenpad.

Enkele uren later werd het lijk van de man genaamd Raoul L. alias Oela (38) dichtbij een kamp gevonden. Het gaat om een oud-bekende van de politie aldus Starnieuws. De politie kon het gebied vanwege de moeilijk bereikbaarheid maandag nog niet aandoen. Dinsdag zal per vliegtuing de plek worden aangedaan waarbij nader onderzoek volgt.