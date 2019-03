Medische boot ‘Profosu’ binnenkort weer operationeel in Stuwmeergebied Suriname

PARAMARIBO, 5 mrt – De in het Stuwmeergebied bekende boot ‘Profosu’ die regelmatig het gebied aandeed voor medische zorg, zal binnenkort weer varen. Het project ‘Herstel medische boot Profosu’ van de Medische Zending is onlangs gefinancierd door de Stichting Kans fonds. De Profosu werd ingezet voor het frequente transport vanuit Brownsweg naar Mamadam en om de gebieden rondom het stuwmeer op locatie van gezondheidsdiensten te voorzien.

Het doel van het project is om de gezondheidsdiensten op locatie in het Stuwmeergebied wederom te garanderen. In juni 2018 is de boot na een aanvaring dichtbij de aanmeersteiger gezonken. Hierdoor hebben de onderkant van de ponton en de buitenboordmotoren schade opgelopen.

Watertransport in het Stuwmeergebied is, na het vollopen van het stuwmeer en het ontbreken van een wegverbinding naar het Boven-Suriname gebied, noodzakelijk voor de Medische Zending. Hierbij wil de Medische Zending het Kans fonds bedanken voor de toekenning van dit project.