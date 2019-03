Bromfietser gewond na aanrijding met truck in Suriname

PARAMARIBO, 5 mrt – Een bromfietser is maandagmiddag gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een truck in Suriname. Het ongeluk gebeurde aan de Martin Luther Kingweg, ook wel bekend als Highway, ter hoogte van Kuldipsingh. Het slachtoffer werd met onbekend letsel met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

Op de foto is te zien hoe de man op een brandcard is gelegd. De politie assisteerde daarbij het aanwezige medisch personeel. Wat er precies gebeurde is nog onbekend. De politie onderzoekt de zaak dus later meer.