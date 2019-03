PARAMARIBO, 5 mrt РManschappen van het Korps Brandweer Suriname waren er vanmorgen vroeg bij om een brand te blussen. Omstreeks 05.30u deze ochtend was er sprake van een beginnende brand bij de Stichting Buurtwerk Latour (Stibula). De brandweer van Post Toekomst was heel snel ter plaatse en kon het vuur op tijd blussen.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. Ook is niet bekend wat de schade is. De politie van Latour onderzoekt de zaak verder, dus later meer.