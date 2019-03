‘Productie exotische oliën in Suriname biedt goede perspectieven’

PARAMARIBO, 4 mrt – “Het idee om middels duurzame projecten concreet de ontwikkelingsperspectieven van de gemeenschappen in het binnenland te verbeteren, leeft al bijna 3 jaren bij het ministerie.” Zo sprak de minister van Regionale Ontwikkeling (RO), Edgar Dikan, bij een presentatie van de resultaten van een onderzoek naar de perspectieven van ‘exotische essentiële oliën’.

De presentatie vond plaats op 27 februari 2019 in de multifunctioneel vergaderzaal van het Commissariaat Saramacca. Het onderzoek is in het belang van de economische ontwikkeling van het binnenland gedaan door de Universiteit van Berkeley (Verenigde Staten van Amerika). Het onderzoek heeft zich gericht op oliën uit: awara, amana, krappa, maripa en de brazilnoot.

Deze perspectieven van deze branche hebben, aldus de bewindsman, als belangrijk resultaat het creëren van werkgelegenheid in de gebieden. De plaatselijke bevolking wordt daardoor minder afhankelijk van de overheid. Dikan zei ook dat er een beroep is gedaan op multinationals om een bijdrage te leveren en dat er strategische partnerschappen zijn gesloten. Het doel is om een financiële bijdragen te bewerkstelligen voor de beoogde projecten. De presentatie was georganiseerd door het ministerie in samenwerking met Natural Bio Products Suriname (NBPS) en Green Survivat.

Directeur Ruud Souverein van NBPS liet tijdens zijn presentatie weten veel potentie te zien in de productie van deze oliën. Suriname zou volgens hem op termijn maar liefst US$ 2,5 miljard kunnen verdienen. Ook kan de sector voor bijna 40.000 banen zorgen. NBPS heeft van 2017 tot en met 2018 een proefproject gedraaid in het district Sipalawini, met name in Goejaba. De focus daarbij was gericht op het proces rond de productie van exotische oliën. De bedoeling is dit project ook uit te voeren in vijf andere dorpen, te weten: Nieuw Aurora, Pokigron, Santigron, Loka Loka en Langatabiki. De dorpsgemeenschappen zullen begeleid worden in de productie van ruwe olie.

De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd aan vertegenwoordigers van zowel diverse mijnbouwbedrijven en multinationals als districtscommissarissen en andere functionarissen. Een van de doelen van de presentatie is om ondernemingen bereid te vinden te willen investeren in de gemeenschappen zodat zij hun productie- en verdiencapaciteit kunnen vergroten. De vertegenwoordigers van de bedrijven hebben aan het einde ook een demonstratie gekregen van de productie van de verschillende oliën.