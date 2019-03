Ambassadeur: ‘Optreden Fransen was niet in Suriname maar op Frans grondgebied’

PARAMARIBO, 4 mrt – De Franse ambassadeur in Suriname Antoine Joly heeft vandaag gezegd dat het Franse optreden waar Suriname over valt, een optreden is van de Franse autoriteiten op Frans grondgebied. In een poging om illegale goudzoekers, die kwik gebruiken op Frans grondgebied, te bestrijden hebben de Fransen afgelopen week apparatuur in beslag genomen en vernietigd.

Volgens Suriname zouden er afgelopen woensdag eigendommen van Surinamers vernietigd zijn op Surinaams grondgebied door de Franse Gendermarie tijdens een gezamenlijke patrouille. Maar volgens Joly vonden deze vernietigingen plaats op het eiland Akoti Kampou, een Frans grondgebied dat niet ter discussie staat in het kader van de lopende besprekingen tussen Frankrijk en Suriname betreffende de grens.

Minister Benschop had naar aanleiding hiervan brieven gericht aan de leiding van de strijdkrachten en aan de leiding van de Gendermarie in Frans-Guyana. Hierin stond vermeld dat het Nationaal Leger van Suriname de gezamenlijke patrouilles terstond opschort totdat er duidelijkheid is gekomen in deze aangelegenheid

Volgens Joly hebben de Franse autoriteiten ingestemd met het vermijden van interventies in de gebieden die ter discussie staan, maar blijven natuurlijk de Franse wet op de Franse oevers toepassen om de illegale goudwinning te bestrijden en in het bijzonder het gebruik van kwik, het vergiftigen van de bevolking die aan beide zijden van de rivier leeft.

De ambassade verstrekte deze kaart om te verduidelijken waar de acties plaats zouden hebben gevonden: