Franse krant noemt ‘Bordo’ in artikel over drugssmokkel vanuit Suriname

PARAMARIBO, 3 mrt – In een artikel over drugssmokkel heeft de Franse krant Le Main libre een Surinaamse man met de bijnaam ‘Bordo’ genoemd als spin in het web met betrekking tot cocaïne smokkel vanuit Suriname. Volgens de krant zou deze 37-jarige ‘Bordo’ op de vlucht zijn nadat hij vorig jaar in Parijs tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens drugshandel.

Le Main libre beschrijft de man in kwestie als een kleine beroemdheid in Suriname die op Facebook poseert met geld, juwelen, luxe auto’s of bling-bling villa’s. Volgens de krant werd deze ‘Bordo’ afgelopen vrijdag in afwezigheid berecht door de correctionele rechtbank van Le Mans voor handel in cocaïne. Dat deed hij in de periode van 2016 tot begin 2018.

Vrijdag werden in de Franse stad Le Mans ook nog zes mensen veroordeeld voor drugssmokkel vanuit Suriname. Drie mannen die als ‘muilezels’ hadden gediend, hebben toegegeven dat ze voor ‘Bordo’ hebben gewerkt.