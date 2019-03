PARAMARIBO, 3 mrt – De netwerkorganisatie Vrouwen in de Politiek (VIP) organiseert vandaag in Het Park aan de Grote Combeweg,haar tweede diner-dialoog over vrouwen in de politiek. Ongeacht politieke achtergrond is het van belang dat vrouwen in de politiek samenwerken om zo de ontwikkelingsvraagstukken aangaande de vrouw op de politieke agenda te plaatsen. Dit is de visie van de Netwerkorganisatie Vrouwen in de Politiek.

De Netwerkorganisatie Vrouwen in de Politiek, VIP, bestaat uit de initiatiefnemers Judith Faerber, Vanessa Limon, Rachel Koningsbloem-Pinas, Naomie Linger, Joan Dogojo en Anoushka Gopalrai organiseert een tweede netwerkborrel voor vrouwen in de politiek. Doel van deze netwerkorganisatie is te fungeren als brug tussen vrouwen in besluitvormings-posities, vrouwen in maatschappelijke organisaties, burgers en vrouwen in de politiek. Ook heeft de organisatie behoefte aan het vergroten van de samenwerking van politica als het gaat om gendergerelateerde zaken. De netwerkorganisatie wil zich ook inzetten om de participatie van vrouwen in de politiek middels dialoog, trainingen en leiderschap te bevorderen.

Haar eerste bijeenkomst was in december vorig jaar. Toen hebben vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen (NDP, NPS, DOE, PRO, PALU, DA91) en vrouwenorganisaties zoals het Vrouwen Parlement Forum, ADEK en het Nationaal Jeugd Parlement aan geparticipeerd.

Op zondag 3 maart zal tijdens de tweede diner-dialoog het panel bestaande uit: Diana Poki (ABOP), Ingrid Karta- Bink (PL), Carla Bakboord (gender expert), Ann Sadi (NDP) ingaan op de uitdagingen van vrouwen in de politieke arena, gender issues en leiderschap. De keynote spreker is Krishna Mathoera. De activiteit wordt gehouden in Het Park aan de Grote Combeweg en vangt aan om 18.30 uur.