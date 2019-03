PARAMARIBO, 2 mrt – Bij een verkeersongeval vanmorgen in Suriname, is een personenauto tegen een pand aangereden. Dit gebeurde omstreeks 09.30u op de hoek van de Slangenhoutstraat en Koffiedam te Paramaribo, aldus een getuige.

Op de foto is te zien dat de auto het pand aan de zijkant raakte. De voorkant van de auto kwam hierbij in het pand terecht. Het is niet bekend wat de aanleiding van het ongeluk is geweest en of er gewonden zijn gevallen. Later meer.