PARAMARIBO, – Bij een aanrijding tussen een auto en voetganger aan de Mon Plaisirweg in Suriname is vrijdag een verkeersdode gevallen. Het ongeval in een zijstraat van de Indira Gandhiweg in Wanica gebeurde in de middag.

Het slachtoffer werd naar de RGD poli te Lelydorp afgevoerd maar kwam daar te overlijden. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. Het lijk is in beslag genomen voor obductie.

De politie onderzoekt de zaak nog dus later meer.