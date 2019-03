Automobilist doorgereden na dodelijke aanrijding met voetganger in Suriname

PARAMARIBO, 2 mrt – De automobilist die gistermiddag deze voetganger (foto) aanreed is na zijn daad doorgereden en heeft zich niet gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een man van circa 50 jaar, overleefde de aanrijding niet. Zijn identiteit is nog onbekend, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De voetganger werd op vrijdagmiddag 1 maart in de Mon Plaisirweg aangereden door een autobestuurder. Het slachtoffer werd met de ambulance vervoerd naar de R.G.D. poli te Lelydorp voor het verkrijgen van medische hulp. Kort na aankomst op de poli is hij overleden vermoedelijk ten gevolge van de opgelopen verwondingen aldus de politie.

Het slachtoffer is een man van Hindoestaanse komaf. Hij droeg een bruin/crème gestreept polo shirt, een lichtblauwe kniebroek(jeansbroek) en had blauwe badslippers aan. Hij is slank van postuur en zijn hoofdhaar is nagenoeg helemaal grijs.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van de man door de politie in beslag genomen in het belang van het onderzoek. De politie van verkeersunit Regio Midden is belast met het onderzoek. De man is de 17e verkeersdode in Suriname tot nu toe dit jaar.