PARAMARIBO, 1 mrt – Een auto van het Korps Politie Suriname is een uur geleden over de kop geslagen. Het ongeval gebeurde te Livorno. Op de foto is te zien dat de zogenoemde ‘pro-wagen’ op z’n zij ligt half in een greppel langs de straat.

Volgens de eerste berichten vielen er geen gewonden. De oorzaak van het over de kop slaan is voorlopig onbekend. Wellicht later meer. Het voertuig is per sleepwagen naar de berging vervoerd.