Zaterdag 9 maart: ADJUMA! – het heetste feestje van Zuid-Holland

RIJSWIJK, 28 feb – Op zaterdag 9 maart 2019 is het tijd voor – ADJUMA! – het heetste feestje van Zuid-Holland! In de Sir Winston Club te Rijswijk wordt het van begin tot eind super heet tijdens ADJUMA! want we gaan die avond zweten met niemand minder dan topformaties GENTLE & NEXT TIME en DJ’s SA HEAT & MC SOES en MIKE MOTION! Heter dan dit kan gewoon niet!



Kaarten zijn in de voorverkoop alleen online verkrijgbaar. De *HETE* Super Early Birds van €10 waren snel uitverkocht! Gelukkig zijn er nog speciale *PEPRE* Lady-Combi tickets voor 2 dames (€20) en *BRONG* Groepstickets voor 5 personen (€55)! wacht niet te lang want op=op! Check http://tickets.adjuma.party –Haal ze snel want OP=OP!

ADJUMA! – het heetste feestje van Zuid-Holland

Zaterdag 9 maart 2019

Sir Winston Club Rijswijk (ingang casino)

Van 23.00u – 04.00u

Muziek: GENTLE & NEXT TIME en DJ’s SA HEAT & MC SOES en MIKE MOTION

Tickets online via www.adjuma.party of op de avond bij de kassa(DUURDER!)

Info: 06-37021928 (WHATSAPP only)