Tot en met 13 maart geen controle van politie op betaling Rij -en Voertuigenbelasting in Suriname

PARAMARIBO, 28 feb – Politieambtenaren in Suriname zullen tot en met dertien (13) maart van dit jaar geen specifieke controle uitoefenen op de naleving van de nieuwe Wet Rij -en Voertuigenbelasting. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt. Na 13 maart zal de politie conform die wet optreden tegen personen die de wet niet naleven.

De eigenaar op wiens naam het voertuig staat is de belasting verschuldigd; alsook de houder die het rij- of voertuig op grond van een overeenkomst van huurkoop onder zich heeft. Vermeldenswaard is dat ook voertuigen die niet in rijdende staat zijn, maar zich bevinden op de weg, belast zijn, aldus de politie in Suriname.

Op grond van artikel 10 van de Wet Rij- en Voertuigenbelasting moeten onder andere politie- en douaneambtenaren toezien op de naleving van deze wet.