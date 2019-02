VHP heeft 14 nieuwe kernen geïnstalleerd in het rijstdistrict Nickerie

PARAMARIBO/NIEUW NICKERIE, 27 feb – Op maandag 25 februari 2019 heeft VHP voorzitter Chan Santokhi, 14 nieuwe kernen geïnstalleerd in het rijstdistrict Nickerie, bestaande uit 850 personen. Ongeveer 500 van deze personen waren geen actieve VHP’ers, maar nu zullen ze de partij versterken en hun krachten geven aan de partij door actief lid te worden. Dat meldt de VHP Suriname in een persbericht.

Deze nieuwe leden zullen ook in de kernen opgenomen worden, zij zullen hard werken om alle 5 zetels te behalen van het rijstdistrict aldus de partij. De 350 nieuwe leden komen van een andere partij in Suriname. In het verleden hebben ze gestemd op een andere partij, maar door het wanbeleid van de huidige regering hebben ze de partij de rug toegekeerd. Ze hebben nu officieel het lidmaatschap van de VHP aangevraagd. Zij zullen ook ingezet worden bij de activiteiten van de Oranje partij meldt de VHP.

De groep trekkers onder de VHP jongeren Nickerie is aangevuld met nog 60 jongeren die het werk op zich zullen nemen om al de jongeren op scholen, in buurten, tijdens evenementen en jongere activiteiten bewust te maken dat hun participatie hard nodig is om Suriname en daarmee hun eigen toekomst te redden.