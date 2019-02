Valies roept heel Suriname op om gezamenlijk geen rij- en voertuigenbelasting te betalen

PARAMARIBO, 27 feb – Wilgo Valies heeft de gemeenschap in Suriname opgeroepen om massaal geen rij- en voertuigenbelasting te betalen. Uiterlijk 28 februari, morgen dus, moet elke voertuighouder de belasting hebben betaald. De Surinaamse samenleving kan de 82 miljoen SRD, die de regering verwacht op te halen met deze belasting, niet opbrengen aldus de voormalige bondsvoorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS).

Valies tradt dinsdag als lid toe tot de Nationale Partij Suriname (NPS). Hij geeft aan dat er grote problemen zijn in het land waarbij mensen minstens 50 procent in koopkracht achteruit zijn gegaan en daar bovenop nu een extra belasting moeten betalen. Hij noemt de belasting onterecht omdat er al een systeem is voor voertuig bezitters die gebruik maken van de weg, is namelijk de government take op elke liter benzine.

Ook vindt de nieuwbakken politicus het raar dat slechts 10 procent van de opbrengsten van de rij- en voertuigenbelasting aangewend zal worden voor de infrastructuur en niet het volledig bedrag.

Valies is niet de enige die ageert tegen de nieuwe belasting. De politieke partij Strei! heeft onlangs ook het initiatief genomen voor het indienen van een bezwaarschrift voor een kort geding. Inzet is het intrekken van de Wet Rij- en Voertuigenbelasting. De spoedzitting vindt vandaag plaats om 08.30u.