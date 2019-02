Ministerie van Justitie en Politie organiseert conferentie over mensenhandel in Suriname

PARAMARIBO, 27 feb – Het Ministerie van Justitie en Politie in Suriname organiseert vandaag, woensdag 27 februari 2019, een Trafficking In Persons (Mensenhandel) conferentie. Deze wordt van 08.30u – 10.15u gehouden in de Ballroom van Hotel Torarica. Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van een bewustzijnscampagne over mensenhandel en mensensmokkel.

Mensenhandel en mensensmokkel zijn criminaliteitsvormen die gepart gaan met veel menselijk leed en die veelal grensoverschrijdend zijn. Het thema van de campagne is ‘Kijk om je heen doe er wat aan’. Eerder werden al posters en pamfletten rondom dit thema ontworpen, om de bewustwording van burgers met betrekking tot mensenhandel en mensensmokkel te vergroten.

Volgens minister Getrouw komt het probleem van mensenhandel veel vaker voor dan men zou denken; “Slachtoffers kunnen overal in het land voorkomen. Het is de taak van de overheid, de samenleving en buurlanden, alsook de internationale gemeenschap om hier een eind aan te brengen”, zei de bewindsman eerder.